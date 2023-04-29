Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 40,35 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Посол Израиля объяснил, почему Нетаньяху сейчас не может приехать в Киев
Посол Израиля объяснил, почему Нетаньяху сейчас не может приехать в Киев
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Война
Архив
23490

Зеленский показал кадры из разрушенного Мариуполя: снимки Google указывают на новые братские могилы в городе

Зеленский показал кадры из разрушенного Мариуполя: снимки Google указывают на новые братские могилы в городе

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Google Maps обновила изображения временно оккупированного и разрушенного Мариуполя, которые указывают на новые братские могилы в городе. Видео-материал национальной платформы "United 24" обнародовал Президент Украины Владимир Зеленский, пишет УНН.

Детали

Обновленные изображения Google Maps указывают на новые братские могилы в оккупированном городе. Исходя из истории разрушений, снимки были сделаны в разные даты после середины марта 2022 года до сегодняшнего дня.

Теперь город после российских обстрелов может увидеть каждый. Все эти кадры являются доказательствами преступлений рф, указывается в видео. Но точные масштабы разрушений и потерь можно будет оценить только после деоккупации города.

Цитата

“Когда-то там жило почти полмиллиона человек. А сейчас почти не осталось целых домов. Государство-террорист сделало все, чтобы убить этот город. Более чем на 90% Мариуполь разрушен”, – написал под опубликованным видео Президент Владимир Зеленский.

Дополнение

Российские оккупанты активизировали работу авиации над Мариуполем, возобновили движение техники, за день было зафиксировано более 20 грузовиков и 6 тягачей с тяжелой техникой.

Источник: УНН
Теги: Донецк и Донецкая область, Мариуполь, оккупация, война, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.