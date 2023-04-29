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Донецкая область: россияне утром обстреляли Малотарановку, среди раненых ребенок

Донецкая область: россияне утром обстреляли Малотарановку, среди раненых ребенок

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Российские войска сегодня утром обстреляли Малотарановку в Донецкой области, известно о двух раненых. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"Утром россияне обстреляли Малотарановку Краматорской громады. Ранены 2 человека, в том числе ребенок получил тяжелые ожоги - его доставили в больницу", - сообщил Кириленко.

Детали

По его словам, ситуация по направлениям следующая:

  • На Донецком направлении 15 раз под обстрелы из различного оружия попадала Авдеевка - город продолжают сравнивать с землей. В этот раз пострадали жилой сектор, промзона, АКХЗ, автобаза и территория кемпинга. Информация о раненых и погибших не поступала. В Кураховской громаде поврежден дом в Остром, обстрелам подверглись также окрестности Курахово и Островского. По Марьинке россияне неоднократно стреляли из артиллерии.
  • На Горловском направлении 1 человек погиб и 2 ранены в Торецке - повреждены 16 домов, 3 инфраструктурных объекта и 2 админздания. Под огнем Часов Яр - ранены 2 человека, повреждены частный дом и 2 здания предприятия.
  • На Лисичанском направлении разрушены 2 дома в Лиманской громаде: в Торском и Заречном. Ночью враг обстрелял Святогорск - без жертв.

Дополнение

За 28 апреля россияне убили 1 жителя в Торецке. Еще 11 человек в области получили ранения.

Источник: УНН
Теги: Донецк и Донецкая область, война
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