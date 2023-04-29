Эрдоган и Гутерриш по телефону обсудили зерновую инициативу

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили агрессию россии проти Украины, Черноморскую зерновую инициативу, а также события в Сирии и Судане, пишет УНН со ссылкой на сообщение канцелярии турецкого лидера.

Детали

Лидеры, как указано, заявили, что придают большое значение продолжению Черноморской зерновой инициативы.

Президент Эрдоган выразил готовность участвовать с межведомственной делегацией в рабочей группе, которая будет сформирована, если будет достигнуто соглашение по аммиачному трубопроводу.

Дополнение

Украина призывает к глобальному давлению на россию из-за "зерновой сделки”.