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"Оружие решающее" - Зеленский о главных рисках по контрнаступлению

"Оружие решающее" - Зеленский о главных рисках по контрнаступлению

Владимир Зеленский

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Главный риск для Украины в контрнаступлении заключается в оружии, в частности, в том, чтобы техники было достаточно для деоккупации территорий. Об этом в интервью журналистам скандинавских медиа сказал Президент Владимир Зеленский, передает УНН.

Цитата

“Скажу честно: да, многие вещи зависят от нас. Но есть много деталей в поставках того или иного оружия. Все пытаются помочь, но чего-то недостаточно. Что-то к нам приходит, но оно не укомплектовано полностью, и надо еще немного больше времени, чтобы доукомплектовать тот или иной комплект – амуниции. Мы находимся на пути к тому, что будет достаточно. Для нас большой риск, если некоторых вещей, которых мы ждем, если они не дойдут – это риск”, – отметил Президент.

Детали

Он пояснил, что риск заключается в том, что, например, если недостаточно бронированной техники, будет больше жертв.

“Сейчас оружие решающее, в моменты деоккупации. Очень хочется дождаться всего того, что было обещано”, – констатировал Глава государства.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью, что Украина планирует контрнаступление, отметив, что верит, что Крым удастся вернуть Украине.

Источник: УНН
Теги: война, наступление, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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