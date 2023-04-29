Оккупанты планируют запуск паромов из Крыма для вывоза людей и техники - Чубаров

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Российские оккупанты планируют запустить паромы из временно оккупированного Крыма для транспортировки людей и техники. Об этом рассказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в эфире телемарафона, передает УНН.

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"Вчера распространяли некоторые паблики документ правительства страны-агрессора. 27 апреля, буквально два дня назад, они приняли специальным распоряжением предоставление большого объема денег, где-то порядка 27 млн долларов, для того, чтобы организовать работу паромов дополнительно к действующему мосту. Это говорит о том, что оккупанты готовятся на альтернативную транспортировку из Крыма", - сказал Чубаров.

Детали

По его словам, "там четко сказано, в распоряжении правительства страны-агрессора, что на эти деньги должны быть организованы, кажется, шесть паромов для транспортировки людей и техники".

Он также прокомментировал пожар на нефтебазе в Севастополе, указав, что ему присвоен четвертый ранг.

"Это самый высокий ранг по той классификации, которая есть у оккупантов. Они туда стягивают все имеющиеся у них пожарные машины (...) Утром... приметили на улицах, что якобы туда движутся уже пожарные машины военные, это, кажется, черноморского флота", - сказал он.

Чубаров отметил, что "сегодняшний этот пожар в Севастополе - это еще один сигнал для того, чтобы они уже, не задерживались, оккупанты, в Крыму, пока мост стоит, он работает".

Напомним

Ранее сообщалось, что в Севастополе загорелось на нефтебазе.