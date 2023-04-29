Украина передала Польше и ЕС ноты относительно ограничений на импорт агропродукции

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Министерство иностранных дел Украины передало посольству Польши и представительству ЕС ноты о неприемлемости ситуации относительно ограничений на импорт украинской агропродукции. Об этом спикер МИД Олег Николенко сообщил в Facebook, пишет УНН.

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"Вчера в посольство Республики Польша в Украине и представительство ЕС в Украине были переданы ноты МИД Украины относительно категорической неприемлемости ситуации относительно торговых ограничений на импорт аграрной продукции Украины. Такие ограничения, какими бы причинами они ни обосновывались, не соответствуют Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС и принципам и нормам Единого рынка ЕС", - написал Николенко.

Детали

Спикер МИД подчеркнул, что существуют все правовые основания для немедленного восстановления экспорта украинских аграрных товаров в Польшу, Румынию, Венгрию, Словакию и Болгарию, а также продолжение беспрепятственного экспорта в другие государства-члены ЕС и в целом беспрепятственного транзита всей украинской продукции в другие страны как в пределах, так и за пределами ЕС.

"МИД Украины призвал партнеров к поиску сбалансированного решения на основе законодательства ЕС, Соглашения об ассоциации и в духе солидарности. Только так можно совместно успешно противодействовать российской полномасштабной агрессивной войне против Украины и уже сейчас укреплять Единый рынок ЕС, участником которого станет Украина", - подчеркнул Николенко.

Ранее

Еврокомиссия договорилась с пятью странами по импорту украинской агропродукции, что предусматривает "защитные меры для 4-х продуктов: пшеницы, кукурузы, рапса, семян подсолнечника".