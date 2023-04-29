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Зеленский: любая информация в СМИ о контрнаступлении не помогает Украине в его подготовке

Зеленский: любая информация в СМИ о контрнаступлении не помогает Украине в его подготовке

Владимир Зеленский

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Любая информация в СМИ относительно украинского контрнаступления не помогает армии в его подготовке и влияет на дату и другие детали, которые должны оставаться конфиденциальными, заявил в интервью журналистам скандинавских медиа Президент Владимир Зеленский, передает УНН.

Цитата

“Иногда существуют информационные угрозы. Скажу вам откровенно, я об этом ни разу не высказывался, но: иногда есть информация, которая выходит в той или иной прессе, и это, к сожалению, не только российская пресса. И я считаю, что эта информация не помогает. Сказать честно, остановит ли нас такая информация – нет. Даже если она будет появляться ежедневно. Нас все это не остановит, и мы все равно пойдем вперед и точно победим. Но вот такие вещи, лишняя информация – неважно, какая она и насколько она фейковая или правдивая – все это влияет. И хочу подчеркнуть, что это точно не помогает”, – указал он.

Дополнение

В том же интервью Зеленский отметил, что главный риск для Украины в контрнаступлении заключается в оружии, в частности, в том, чтобы техники было достаточно для деоккупации территорий.

Источник: УНН
Теги: СМИ, война, наступление, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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