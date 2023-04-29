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Президент Южной Кореи о летальной помощи Украине: Сеул рассматривает свои варианты

Президент Южной Кореи о летальной помощи Украине: Сеул рассматривает свои варианты

Юн Сок Ёль

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил в пятницу, что необходимо убедиться, чтобы вторжение россии в Украину не увенчалось успехом, и что Сеул рассматривает свои варианты, когда дело доходит до летальной помощи Украине, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В своей речи в Школе Кеннеди Гарвардского университета на пятый день государственного визита по случаю 70-й годовщины альянса США и Южной Кореи Юн сказал, что российское вторжение является нарушением международного права и прав украинцев.

Цитата

«Мы должны доказать, что такие попытки никогда не увенчаются успехом, чтобы заблокировать дальнейшие попытки в будущем», - сказал он, согласно синхронному переводу его комментариев.

На вопрос Юну о возможности предоставления Южной Кореей летальной помощи Украине он ответил: «Мы внимательно следим за ситуацией, которая складывается на поле боя в Украине, и будем принимать надлежащие меры для соблюдения международных норм и международного права».

«Сейчас мы внимательно следим за ситуацией и рассматриваем различные варианты», - указал Юн.

Дополнение

В среду Юн встретился с президентом США Джо Байденом в Белом доме, и Соединенные Штаты пообещали предоставить Южной Корее больше информации о своих ядерных планах в отношении любого конфликта с Северной Кореей на фоне беспокойства из-за растущего арсенала ракет и бомб Пхеньяна.

Юн отмечал, что в южнокорейском обществе бытует мнение, что Сеул должен получить ядерное оружие и иметь для этого технологические возможности, но это также сложное уравнение в отношении политики и экономики. «Нам придется отказаться от многих ценностей, которые мы отстаивали, если мы решим развивать наше оружие, – сказал он. - Те мысли, что мы должны иметь собственный ядерный арсенал, не учитывают все эти вещи».

Также стороны обсудили ситуацию в Украине.

Юн сказал в интервью Reuters на прошлой неделе перед отъездом в Соединенные Штаты, что Сеул может расширить свою поддержку Украины, в дополнение к гуманитарной и экономической помощи, если она подвергнется широкомасштабному нападению на гражданское население, впервые сигнализируя об изменении своей позиции против вооружения Украины.

Источник: УНН
Теги: Украина, военная помощь, Южная Корея
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