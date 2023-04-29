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Пользователи сообщают о сбое при операциях с "Приватом": в банке ответили

Пользователи сообщают о сбое при операциях с "Приватом": в банке ответили

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Пользователи сообщают о сбое при операциях с ПриватБанком. Как сообщил сооснователь monobank Олег Гороховский, клиенты monobank не могут снять наличные, перевести средства на карту "Привата", пишет УНН.

Детали

"Наблюдаем проблемы при оплате нашими картами в терминалах Привата, при снятии наличных в банкоматах Привата, при p2p на Приват. Видимо, сбой в ПриватБанке", - написал Гороховский.

В ПриватБанке для "Суспільне" сообщили, что разбираются с ситуацией. Пресс-секретарь банка Олег Серга говорит, что технической проблемы со стороны банка нет - предварительно, сбой на стороне платежных систем. Он добавил, что терминалы других банков также работают с перебоями. Когда решат проблему - пока неизвестно.

Напомним

Верховный Суд поставил точку в деле ПриватБанка. Бывшим владельцам его не вернут.

Источник: УНН
Теги: ПриватБанк, банки, сбой
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