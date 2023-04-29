Он для нас всех террорист и разговора с ним не может быть: Зеленский о путине

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Российский диктатор владимир путин является террористом, который никогда не держит своего слова. Он солгал всему миру о том, что не планирует развязывать войну против Украины, заявил в интервью иностранным журналистам Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

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"С президентом путиным сегодня нельзя говорить. Для нас всех он террорист. После того, как он сказал всему миру, что "не собирается захватывать территории", "никогда не будет полномасштабной войны", "нельзя развязать полномасштабную войну в 21-веке на Европейском континенте", - отметил Зеленский.

Детали

Как отметил Президент, после своей лжи путин начал большую войну, которая привела к жертвам, массовым захоронениям и ракетным ударам по гражданским.

"Назвал это "специальной военной операцией". Он путешественник в своих кровавых названиях. Придумывает название, чтобы оправдывать свои действия. Оправдания этому человеку уже нет... На сегодняшний день он террорист. О чем говорить? Террорист, который не держит слова", - добавил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что с начала своего президентства пытался не просто наладить диалог – а найти предметное решение сложного геополитического вопроса, найти выход из этой ситуации.

“Я хотел, чтобы мы смогли уважать порядок, уважать устав ООН. Я хотел, чтобы они вышли с наших территорий. Я хотел, чтобы мы решили это исключительно дипломатическим путем. Все мои попытки, звонки, даже перезагрузка Минской группы – это не десятки встреч. Это были сотни. Это было большое количество встреч, где это просто было, как пустыня. Тебя не слышат, а ты в грузнешь в этом диалоге, который не имеет никакого результата. На этих площадках мы должны были каждый раз мотивировать наши группы, потому что никто уже не хотел с ними встречаться. Все разговоры были ни о чем. Они лишь думают о том, как вернуть советское влияние”, – отметил глава государства.

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