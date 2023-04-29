Украина начнет свое контрнаступление, не дожидаясь истребителей F-16 от партнеров - Зеленский

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Украина начнет свое контрнаступление, не дожидаясь истребителей F-16 от союзников, заявил в интервью иностранным журналистам Президент Владимир Зеленский, добавив, что получение современных боевых самолетов значительно помогло бы Украине, передает УНН.

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"Нам будет гораздо сложнее (если партнеры не передадут самолеты - ред.), мы будем терять больше людей. Это может тормозить соответствующие процессы деоккупации нашего государства. У нас был момент новой страницы в этой войне, когда партнеры, именно США, нам помогли с HIMARS. И это была новая эмоция и мотивация – что мы не только зубами и руками выгрызаем свое по праву, но что нам дают современную технику. Это был момент, когда у нас появились NASAMS и IRIS-T благодаря партнерам…И сейчас есть такой момент с авиацией. Мы можем поставить точку в этой войне. Да, не все просто, и не все произойдет именно сейчас, и нужно время, чтобы учиться. Но у нас есть понимание, как это сделать, у нас есть понимание по логистике. И самое главное – есть государства, которые имеют на балансе F-16..., и которые готовы нам помочь”, – заявил Президент.

Детали

В то же время Президент уточнил, что боевая авиация сыграла решающее значение в контрнаступлении.

"Если честно, это очень сильно помогло бы...Мы понимаем, что так затягивать мы не будем, и будем начинать (контрнаступление - ред.) еще до того, как у нас появятся F-16 или что-то еще. Успокаивать россию тем, что нам нужно несколько месяцев, чтобы обучаться на самолетах, и только потом мы начнем - нет, так не будет. Мы начнем и будем идти вперед. Но параллельно, я считаю, что это (получение самолетов - ред.) очень нужно", - подытожил Зеленский.

Дополнение

По информации СМИ, президент США Джо Байден сталкивается с давлением со стороны своей же партии, которая призывает его направить Украине реактивную артиллерию большой дальности – ATACMS, а также истребители F-16.