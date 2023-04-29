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"Хлопок" в Крыму: оккупанты заявили, что пожар на нефтебазе ликвидирован

"Хлопок" в Крыму: оккупанты заявили, что пожар на нефтебазе ликвидирован

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Назначенный рф так называемый “губернатор” временно оккупированного Севастополя михаил развожаев заявил о ликвидации пожара на нефтебазе, передает УНН.

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"...пожар полностью ликвидирован. На месте остается дежурный расчет", - сообщил развожаев.

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"губернатор" Севастополя сообщил, по предварительным данным, причиной пожара стало якобы попадание двух беспилотных летательных аппаратов в резервуары".

Однако впоследствии развожаев добавил, что "после работы экспертов на месте стало понятно, что до нефтяного резервуара смог долететь лишь один беспилотник".

"Второй БПЛА был поражен бойцами постов наружного наблюдения флота с помощью стрелкового оружия. Его обломки найдены на берегу рядом с терминалом", - добавил он.

Ранее сообщалось, что в Севастополе загорелся резервуар с топливом после вероятного удара беспилотника.

Источник: УНН
Теги: Россия, Крым, Украина, война
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