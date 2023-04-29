Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 40,35 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Посол Израиля объяснил, почему Нетаньяху сейчас не может приехать в Киев
Посол Израиля объяснил, почему Нетаньяху сейчас не может приехать в Киев
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
7245

россияне начнут убегать, когда мы дойдем до первого села - Зеленский о деоккупации Крыма

россияне начнут убегать, когда мы дойдем до первого села - Зеленский о деоккупации Крыма

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Российские военные начнут бежать из Крыма, когда Вооруженные силы Украины подойдут к первому селу полуострова, а гражданское население поможет нашим воинам. Об этом в интервью иностранным журналистам заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Цитата

"Деоккупируем ли мы Крым? Это будет легче, чем то, что происходит сейчас. Он (российский диктатор владимир путин – ред.) десять лет промывал людям мозги. Когда подойдем к административной границе с Крымом, вы увидите, как россияне будут бежать. Они сейчас окопы роют, перерыли пляж, хотя вчера говорили, что это все такая красота, это будет туристический центр, будут вкладывать миллиарды. Десять лет прошло, какие миллиарды? Что они там сделали, кроме того, что захватили территорию, выгнали людей, политические заключенные, журналисты в тюрьмах. Что они там сделали? Ноль", - отметил президент.

Детали

По его словам, гражданское население полуострова устало от оккупационного режима россии, поскольку враг только милитаризировал полуостров и никак не развивал его.

“Когда же наши воины начнут освобождать Крым - гражданские выйдут на улицы, чтобы помочь изгнать российскую "власть", – добавил Зеленский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский: любая информация в СМИ о контрнаступлении не помогает Украине в его подготовке

Источник: УНН
Теги: Россия, Крым, Украина, Владимир Зеленский
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.