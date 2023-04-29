На Харьковщине мужчина подорвался на собственном дворе, его госпитализировали

КИЕВ. 29 апреля. УНН. В Харьковской области 30-летний мужчина подорвался на взрывном устройстве - его госпитализировали, полиция выясняет обстоятельства происшествия, передает УНН со ссылкой на ГУ НП в Харьковской области.

Детали

По данным правоохранителей, 30-летний житель села Вернополье Изюмского района на собственном дворе подорвался на неустановленном взрывном устройстве.

Пострадавший доставлен в местную больницу. Ему оказывается медицинская помощь.

Работники следственно-оперативной группы провели осмотр места происшествия, изъяли вещественные доказательства и задокументировали преступление против мирного населения.

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