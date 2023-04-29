В рф появился черный список инфоциган, куда попала и украинка Регина Тодоренко

КИЕВ. 29 апреля. УНН. В рф создали черный список инфоциган. Как сообщает Telegram-канал Mash, речь идет о блогерах-миллионниках и звездах, которых проверят на причастность к неуплате налогов и отмыванию денег. В черный список попала и украинка Регина Тодоренко, передает УНН.

Детали

Регина Тодоренко, Оксана Самойлова и Дина Саева фигурируют в черном списке инфоциган из 32-х человек, который составили в мвс рф, сообщает Mash.

Кроме того, в списке - Виктория Боня, Самира Мустафаева, Надин Серовски, Гоар Аветисян, Анастасия Миронова, Екатерина Усманова, Вероника Хацкевич и др.

Добавим

Ранее к каналам ряда популярных стримеров на Twitch, включая Егора Крида и Гусейнова Гасанова, ограничил доступ роскомнадзор. После двух обращений от Лиги безопасного Интернета. За рекламу онлайн-казино и сомнительных площадок.

Напомним

В Украине ввели санкции против ряда звезд - как российских так и украинских. В списке оказались Ани Лорак, Таисия Повалий и Регина Тодоренко.