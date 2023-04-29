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Назвать другом врага НАТО - неадекватная политика: Зеленский о позиции Венгрии

Назвать другом врага НАТО - неадекватная политика: Зеленский о позиции Венгрии

Владимир Зеленский

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Называть другом того, кто является врагом Североатлантического Альянса – неадекватная политика, заявил в интервью иностранным журналистам Президент Владимир Зеленский, комментируя позицию Венгрии и возможности решения споров с Будапештом, передает УНН.

Цитата

"Как нам решить спор с Будапештом? Я думаю, что вопрос в желании Будапешта. Венгрия – самостоятельное государство, и никто не может влиять на них. Мне кажется, что есть политическая запутанность политических элит Венгрии. Вам не кажется? Может ли быть, например, страна НАТО за россию и против НАТО? Мне кажется, что это запутанность", - заявил он.

Детали

По мнению Зеленского, такая политика Будапешта - это самостоятельный выбор Венгрии.

"Мне кажется, что есть какое-то соглашение юридическое и джентльменское. Соглашение об уважении. Не могут быть союзники НАТО за страну, которая называет НАТО врагом. Я считаю, что это неадекватное поведение. Это мое субъективное мнение", - подчеркнул Президент.

Он пояснил, что союзники - это о союзе государств с одинаковым видением на безопасность, на ценности.

“Если все говорят, что россия называет нас врагом, мы должны ставить ее на место, она не может захватывать территории. Одно государство не может сказать, "нет, россия наш союзник". Значит ты уже не союзник Альянса. Поэтому, если ты де-юре союзник, а де-факто работаешь против - ты не должен советовать Украине идти в НАТО, или же не идти. Ты не должен делать выводы или преграды", - подчеркнул Зеленский.

Дополнение

Вице-спикер парламента Венгрии Дора Дуро заявила, что Украине нужно разрешение россии, чтобы вступить в НАТО.

В МИД на это ответили и отметили, что Украина не нуждается в разрешении россии, чтобы стать членом Альянса.

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Венгрия не должна комментировать суверенитет нашей страны.

Источник: УНН
Теги: Россия, НАТО, Венгрия, Владимир Зеленский
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