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29 апреля 2023, 17:29 • Тоня Туманова • 15255
В белгородской области пять сел остались без света. Губернатор говорит - из-за обстрела ВСУ
КИЕВ. 29 апреля. УНН. Пять сел белгородской области в рф остались без электричества из-за обстрелов ВСУ. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков, передает УНН.
Детали
По словам гладкова, из-за обстрела села Новая Таволжанка в Шебекинском районе повреждены линии электропередач.
"Без света остаются жители сел Архангельское, Шамино, Зиборовка, Муром и Новая Таволжанка", - сообщил губернатор в Telegram
В селе Новая Таволжанка, по предварительным данным, сильно разрушено нежилое здание, также повреждения получили 10 частных домов.
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Источник: УНН
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