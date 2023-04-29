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В белгородской области пять сел остались без света. Губернатор говорит - из-за обстрела ВСУ

В белгородской области пять сел остались без света. Губернатор говорит - из-за обстрела ВСУ

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Пять сел белгородской области в рф остались без электричества из-за обстрелов ВСУ. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков, передает УНН.

Детали

По словам гладкова, из-за обстрела села Новая Таволжанка в Шебекинском районе повреждены линии электропередач.

"Без света остаются жители сел Архангельское, Шамино, Зиборовка, Муром и Новая Таволжанка", - сообщил губернатор в Telegram

В селе Новая Таволжанка, по предварительным данным, сильно разрушено нежилое здание, также повреждения получили 10 частных домов.

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Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, война
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