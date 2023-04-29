В Украине ограничили использование символов "Z" и "V" в номерных знаках: детали

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Кабинет министров Украины запретил заказывать и изготавливать индивидуальные номерные знаки, содержащие символику, которая ассоциируется с полномасштабным вторжением россии в Украину. Об этом информирует пресс-служба Министерства внутренних дел, передает УНН.

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“В соответствии с законодательством под запрет попадают буквы "Z" и "V", использование которых в индивидуальном номерном знаке имеет намек на символику военного российского вторжения на территорию Украины. То есть, использование этих букв отдельно, а также в словах написанных кириллицей вместо "З", "С", "В", "Ф". Такой запрет касается также надписей и изображений, символики коммунистического тоталитарного режима, национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима”, – пояснили в ведомстве.

Детали

В пресс-службе пояснили, что 21 апреля 2023 года Постановлением КМУ № 367 были внесены изменения в Постановление КМУ №1081 "О введении номерных знаков транспортных средств, изготавливаемых по индивидуальным заказам их владельцев".

Это предусматривает, что на украинских номерных знаках не может быть эмблем органов государства-террориста и вооруженных сил россии: сухопутных войск, воздушно-космических сил, военно-морского флота, ракетных сил стратегического назначения и т.д.

Напомним

В мае стало известно, что из новых номерных знаков электромобилей решили убрать рашистскую символику – то есть буквы "Z" и "V", вместо этого появится буква "Y".