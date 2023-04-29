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Зеленский: если бы решение о вступлении зависело от Столтенберга - Украина уже была бы в НАТО

Зеленский: если бы решение о вступлении зависело от Столтенберга - Украина уже была бы в НАТО

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Если бы решение о вступлении Украины в Североатлантический альянс зависело от Генерального Секретаря – Украина уже была бы в НАТО, заявил в интервью иностранным журналистам Президент Владимир Зеленский, добавив, что такое решение должны принять все члены блока, передает УНН.

Цитата

“Последняя наша встреча с Йенсом Столтенбергом (генсеком НАТО - ред.) была лучше всех остальных. Я ему очень благодарен. Но опять же - это союзное решение (о вступлении Украины в НАТО – ред.). Я думаю, если бы решение о вступлении в НАТО зависело от Столтенберга, то Украина была бы в НАТО", - считает Зеленский.

Детали

Он подчеркнул, что лучшие гарантии безопасности - это стать членом НАТО. Потому что у блока есть большое количество мощных государств, а также современное оружие. Украина также получила финансовую помощь и поддержку в мощной санкционной политике против россии – что показывает прочность Альянса, добавляет Президент.

Дополнение

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что было поставлено Украине из военного оборудования, в общем назвав более 1550 единиц бронетехники, 230 танков и прочее. В целом через Контактную группу во главе с США союзники и партнеры по НАТО оказали беспрецедентную поддержку Украине. Более 98 процентов обещанных Украине боевых машин уже поставлено.

Источник: УНН
Теги: НАТО, Украина, Владимир Зеленский
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