Международная федерация дзюдо допустила россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Исполнительный комитет Международной федерации дзюдо (IJF) принял решение допустить российских и белорусских спортсменов к соревнованиям под эгидой организации в нейтральном статусе, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу IJF.

Цитата

"Исполнительный комитет IJF принял решение разрешить спортсменам из россии и беларуси участвовать в соревнованиях IJF в качестве индивидуальных нейтральных атлетов", - говорится в заявлении.

Детали

В комитете заявили, что исполком IJF привлек независимую авторитетную компанию для проверки биографических данных всех лиц, предложенных для участия, включая контент в социальных сетях, с конкретной ссылкой на военную пропаганду.

Отмечается, что лишь те спортсмены и персонал, которые получат допуск в ходе этого процесса проверки, будут рассматриваться для участия в соревнованиях исполнительным комитетом IJF.

Дополнение

25 апреля в Парламентской Ассамблее Совета Европы состоялись слушания относительно участия в Олимпиаде спортсменов россии и беларуси.

Исполнительный комитет ФИБА не допустил мужскую сборную россии к регистрации на олимпийских пре-квалификационных турнирах этого года перед Олимпиадой-2024.

Минмолодежьспорт опубликовало проект постановления, в котором планирует лишать федерации статуса национальных в случае участия их спортсменов в соревнованиях вместе с россиянами и белорусами, а также вводить персональные санкции против них.

МОК раскритиковал решение Украины не позволять своим спортсменам соревноваться с россиянами в отборочных соревнованиях на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

В свою очередь, согласно совместному заявлению, опубликованному британским правительством 21 февраля 2023 года, Соединенные Штаты вместе с более чем 30 другими странами, включая Канаду и большую часть Европы, поддерживают запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях.