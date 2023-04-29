Ни одна международная организация не может вернуть Украине детей, которых незаконно депортировала россия - Зеленский

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Ни одна международная организация не может вернуть Украине детей, которые были незаконно депортированы россией. Об этом в интервью иностранным журналистам заявил Президент Владимир Зеленский, передает УНН.

Цитата

"Ни одна международная организация не может нам вернуть детей. Никто не может найти инструмент. Война показала, что такое союз НАТО, показала как это работает, показала слабые места... Эта проверка другая – гуманитарная, с детьми", - сказал Президент.

Детали

Выразив уважение к ООН, Зеленский отметил, что на сегодня в мире не существует действующих институтов, которые были бы способны вернуть похищенных россией детей.

"Поэтому только политическое давление. Кого? Сильных. Я очень хочу вернуть детей", - подчеркнул Зеленский.

Дополнение

Украина передала Международному комитету Красного Креста список с именами более 19 тыс. депортированных россией украинских детей.