Со сбоями справились: в ПриватБанке заявили, что система уже работает

КИЕВ. 29 апреля. УНН. В Приватбанке заявили, что со сбоями справились и система работает, передает УНН.

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"...мы понимаем все недавние неудобства. Со сбоями справились и система ПриватБанка работает", - сообщили на официальной страницу банка в Facebook.

Ранее

Как сообщал УНН, пользователи сообщали о сбое при операциях с ПриватБанком. Как сообщил соучредитель monobank Олег Гороховский, клиенты monobank не могут снять наличные, перевести средства на карту "Привата".

В ПриватБанке "Суспільному" сообщили, что разбираются с ситуацией. Пресс-секретарь банка Олег Серга говорит, что технической проблемы со стороны банка нет - предварительно, сбой на стороне платежных систем. Он добавил, что терминалы других банков также работают с перебоями.