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Оккупанты за сутки нанесли по Украине один ракетный и 29 авиационных ударов - Генштаб

Оккупанты за сутки нанесли по Украине один ракетный и 29 авиационных ударов - Генштаб

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Российские военные в течение суток нанесли один ракетный и 29 авиационных ударов, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Цитата

"В течение суток противник нанес 1 ракетный, 29 авиационных ударов и совершил около 12 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура", - говорится в сообщении.

В Генштабе добавили, что вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается достаточно высокой.

Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 190 040 человек, 3697 танков и сотен единиц военной техники.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, война
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