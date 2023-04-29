Оккупанты за сутки нанесли по Украине один ракетный и 29 авиационных ударов - Генштаб

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Российские военные в течение суток нанесли один ракетный и 29 авиационных ударов, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Цитата

"В течение суток противник нанес 1 ракетный, 29 авиационных ударов и совершил около 12 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура", - говорится в сообщении.

В Генштабе добавили, что вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается достаточно высокой.

Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 190 040 человек, 3697 танков и сотен единиц военной техники.