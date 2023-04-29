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Красота и величие горного Закарпатья: фото заснеженных крокусов

Красота и величие горного Закарпатья: фото заснеженных крокусов

фотогалерея

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Председатель Закарпатской ОГА Виктор Микита поделился фото первоцветов в заснеженных Карпатах, передает УНН.

Цитата

"Красота и величие горного Закарпатья в теплые апрельские дни завораживает и восхищает миллионы людей по всему миру", - написал Никита.

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Источник: УНН
Теги: Украина, Карпаты
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