Новости: Общество
29 апреля 2023, 20:15 • Тоня Туманова • 32370
Красота и величие горного Закарпатья: фото заснеженных крокусов
КИЕВ. 29 апреля. УНН. Председатель Закарпатской ОГА Виктор Микита поделился фото первоцветов в заснеженных Карпатах, передает УНН.
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"Красота и величие горного Закарпатья в теплые апрельские дни завораживает и восхищает миллионы людей по всему миру", - написал Никита.
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Источник: УНН
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