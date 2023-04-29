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После взрывов из Крыма вылетел спецборт "Россия". Самолет сел в москве - Flightradar

После взрывов из Крыма вылетел спецборт "Россия". Самолет сел в москве - Flightradar

КИЕВ. 29 апреля. УНН. После взрывов в Севастополе из Крыма вылетел российский спецборт Ту-204-300. По данным портала Flightradar, самолет сел в москве, передает УНН.

Детали

Отметим, что изначально было известно лишь о вылете спецборта, направление полета не указывалось.

Также не было известно, кто именно в нем находился. Стоит добавить, что аэропорт Симферополя для гражданских лайнеров закрыт.

Добавим

Специальный летный отряд "Россия" – предприятие, обеспечивающее перевозку воздушным транспортом должностных лиц рф, и других важных лиц спецслужб россии или ссс рф, подчиненное Управлению делами президента рф.

Базируется в московском аэропорту Внуково в специальном правительственном терминале "Внуково-2".

Напомним

Ранее сообщалось, что в Севастополе загорелся резервуар с топливом после вероятного удара беспилотника.

Источник: УНН
Теги: Россия, Крым, Украина
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