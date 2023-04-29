Президент Украины в плену у россиян - это позор: Зеленский рассказал, что имеет пистолет

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский имеет пистолет и умеет стрелять, а также считает, что "Президент Украины в плену россиян - это позор". Об этом он сказал в спецпроекте Дмитрия Комарова "Год.За Кадром", передает УНН.

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"У меня есть пистолет, я умею стрелять. Осознаешь себе, президент Украины в плену у россиян? Я считаю, что это позор", - сказал Зеленский.

Также он уточнил, что пистолет ему нужен, чтобы отстреливаться.

Ранее

Президент Украины Владимир Зеленский показал журналисту Дмитрию Комарову, где живет с начала полномасштабного вторжения.

Президент говорит, что кроме проживания в этом помещении, где стоит довольно небольшая кровать, он еще спускался в бомбоубежище.