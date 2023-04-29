В течение дня враг попал по громаде Никопольского района

КИЕВ. 29 апреля. УНН. В течение дня российские оккупанты ударили по общине Никопольского района Днепропетровской области, об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

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"Сегодня враг ударил по Никопольскому району. Поцелил из тяжелой артиллерии по Червоногригорьевской громаде. Обошлось без жертв. Последствия уточняются", - сообщил Лысак.

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Также Сергей Лысак отметил, что на остальной территории области день прошел спокойно и без обстрелов.

Напомним

Российские военные в течение суток нанесли один ракетный и 29 авиационных ударов.