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Объявлено штормовое предупреждение: в Виннице и области ожидаются сильные заморозки в воздухе

Объявлено штормовое предупреждение: в Виннице и области ожидаются сильные заморозки в воздухе

КИЕВ. 29 апреля. УНН. В Виннице и области ожидаются сильные заморозки в воздухе до -3 градусов по Цельсию. Как сообщили в городском совете Винницы, синоптики объявили штормовое сообщение, передает УНН.

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"На завтра синоптики объявили штормовое предупреждение. В Виннице и области ожидаются сильные заморозки в воздухе до -3 градусов по Цельсию. Второй уровень опасности – оранжевый", - говорится в сообщении.

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В первые дни мая в Украине ожидаются небольшие дожди, а также довольно теплая погода – до 23° тепла.

Источник: УНН
Теги: Украина, Винница и Винницкая область
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