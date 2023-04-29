Новости: Общество
29 апреля 2023, 21:11 • Тоня Туманова • 13980
Объявлено штормовое предупреждение: в Виннице и области ожидаются сильные заморозки в воздухе
КИЕВ. 29 апреля. УНН. В Виннице и области ожидаются сильные заморозки в воздухе до -3 градусов по Цельсию. Как сообщили в городском совете Винницы, синоптики объявили штормовое сообщение, передает УНН.
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"На завтра синоптики объявили штормовое предупреждение. В Виннице и области ожидаются сильные заморозки в воздухе до -3 градусов по Цельсию. Второй уровень опасности – оранжевый", - говорится в сообщении.
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Источник: УНН
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