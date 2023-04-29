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Следующая неделя будет важной с точки зрения нашей борьбы за справедливость для украинцев - Зеленский

Следующая неделя будет важной с точки зрения нашей борьбы за справедливость для украинцев - Зеленский

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном вечернем обращении, в конце 430-го дня войны, сообщил, что следующая неделя будет довольно важной с точки зрения именно нашей борьбы за справедливость для украинцев, передает УНН со ссылкой на страницу в Telegram Офиса Президента.

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"Следующая неделя будет довольно важной с точки зрения именно нашей борьбы за справедливость для украинцев, то есть за наказание для государства-террориста и всех его военных преступников", - отметил Зеленский.

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Также он добавил, что готовится "несколько важных, мощных шагов, чтобы больше консолидировать партнеров и дать больше энергии для создания трибунала по преступлению российской агрессии". А также, чтобы ускорить поражение государства-террориста.

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Источник: УНН
Теги: Украина, Президент, обращение, Владимир Зеленский
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