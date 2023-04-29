Оккупанты совершили 17 обстрелов громад Сумщины: зафиксировано более 170 взрывов

КИЕВ. 29 апреля. УНН. В течение дня российские захватчики совершили 17 обстрелов приграничных общин Сумской области, было зафиксировано более 170 взрывов. Об этом сообщили в Сумской ОГА, передает УНН.

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"Вчера в течение дня россияне совершили 17 обстрелов приграничных общин. Зафиксировано более 170 взрывов. Обстрелам подверглись Середино-Будская, Есманьская, Белопольская, Великописаревская, Миропольская и Юнаковская громады", - говорится в сообщении.

Детали

Юнаковская громада: россияне по территории громады били из минометов (3 мины), артиллерии (13 взрывов) и РСЗО – 25 взрывов. В результате артобстрела в селе Юнаковка разрушен частный дом. Обстрелом из РСЗО было повреждено 8 частных домов.

Эсманская громада: с территории рф осуществлен обстрел из миномета – 6 взрывов и артиллерии – 9 взрывов. В результате артобстрела в селе Студенок повреждены 3 частных жилых дома.

Середино-Будская громада: осуществлен артиллерийский обстрел – 2 взрыва по городу Середина-Буда. В результате обстрела повреждена квартира в многоквартирном доме.

Миропольская громада: с территории рф осуществлен обстрел из РСЗО «Град» - 15 взрывов.

Белопольская громада: 14 мин сбросил враг на территорию громады. Также были обстрелы из АГС – 78 выстрелов.

Великописаревская громада: 12 мин сбросили россияне на территорию громады.

Напомним

В течение дня российские оккупанты ударили по громаде Никопольского района Днепропетровской области.