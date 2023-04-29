В небе над Киевской областью заметили гало

КИЕВ. 29 апреля. УНН. В небе над Киевской областью заметили необычное оптическое явление, которое называется "гало". Об этом сообщают очевидцы в соцсетях, передает УНН.

Детали

В социальных сетях начала распространяться информация о появлении необычного оптического явления "гало". По информации, его можно наблюдать в небе над Киевской областью. Люди в соцсетях начали распространять фото на котором можно увидеть уникальное атмосферное оптическое явление.

Справка

Гало — оптическое явление, которое возникает вследствие преломления и отражения света в ледяных кристаллах. Чаще всего его можно наблюдать в атмосфере в перисто-слоистых облаках, реже — при других условиях. Самая распространенная форма гало - светлый слабо окрашенный круг вокруг Солнца или Луны.

Напомним

На этой неделе, в понедельник, в Украине зафиксировали редкое явление Северное сияние.