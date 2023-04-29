Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 40,35 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Посол Израиля объяснил, почему Нетаньяху сейчас не может приехать в Киев
Посол Израиля объяснил, почему Нетаньяху сейчас не может приехать в Киев
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Архив
5655

Правительство Канады сделало "окончательное предложение" профсоюзу, который выходит на митинги

Правительство Канады сделало "окончательное предложение" профсоюзу, который выходит на митинги

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Представители канадского правительства сделали "окончательное предложение" профсоюзу государственных служащих, которые выходят на забастовки уже 11-й день подряд, чтобы закончить спор, который привел к перебоям в предоставлении государственных услуг. Об этом в субботу сообщил Совет казначейства Канады, пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Забастовка работников федерального правительства, которую представляет Альянс государственной службы Канады, продолжается уже 11-й день.

Глава профсоюза, представляющего около 155 000 бастующих, на этой неделе обвинил правительство в промедлении и призвал премьер-министра Джастина Трюдо присоединиться к переговорам.

Поэтому в субботу Совет казначейства, который осуществляет надзор за государственным управлением, заявил, что передал профсоюзу свое предложение.

Представители правительства отметили, что детали останутся "за столом переговоров", однако предложение включает "пересмотр заработной платы" и касается таких вопросов, как "дистанционная работа, выслуга лет и заключение контрактов".

"Это справедливое, конкурентоспособное и разумное окончательное предложение", - говорится в заявлении Казначейства.

Источник: УНН
Теги: Канада, профсоюзы
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.