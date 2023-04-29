КИЕВ. 29 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал подробности о своих родителях, где они сейчас находятся и что говорят. Об этом он поделился в спецпроекте Дмитрия Комарова "Год. За кадром", передает УНН.

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"Мои родители, они все знают. Они находятся здесь, в Украине, у себя дома. Мама всегда задает, мне кажется, одни вопросы: как я, поел ли. А отец говорит: "Следим, молодцы, добивайте их", - ответил Зеленский на вопрос об общении со своими родителями.

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Также Президент Украины отметил, что его 72-летняя мать просит президента быть осторожным. А 75-летний отец ожидает, когда украинские военные выгонят и одолеют всех россиян.

Владимир Зеленский также добавил, относительно мнения отца: "С первых дней войны говорит, что у них шансов ноль".

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский имеет пистолет и умеет стрелять, а также считает, что "Президент Украины в плену россиян - это позор".