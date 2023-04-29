Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 40,35 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Посол Израиля объяснил, почему Нетаньяху сейчас не может приехать в Киев
Посол Израиля объяснил, почему Нетаньяху сейчас не может приехать в Киев
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
10890

Зеленский рассказал подробности о своих родителях

Зеленский рассказал подробности о своих родителях

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал подробности о своих родителях, где они сейчас находятся и что говорят. Об этом он поделился в спецпроекте Дмитрия Комарова "Год. За кадром", передает УНН.

Цитата

"Мои родители, они все знают. Они находятся здесь, в Украине, у себя дома. Мама всегда задает, мне кажется, одни вопросы: как я, поел ли. А отец говорит: "Следим, молодцы, добивайте их", - ответил Зеленский на вопрос об общении со своими родителями.

Дополнение

Также Президент Украины отметил, что его 72-летняя мать просит президента быть осторожным. А 75-летний отец ожидает, когда украинские военные выгонят и одолеют всех россиян.

Владимир Зеленский также добавил, относительно мнения отца: "С первых дней войны говорит, что у них шансов ноль".

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский имеет пистолет и умеет стрелять, а также считает, что "Президент Украины в плену россиян - это позор".

Источник: УНН
Теги: Украина, Президент, Владимир Зеленский
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.