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Генштаб: в районе Марьинки все чаще становиться известно о случаях коллективного отказа оккупантов от участия в войне

Генштаб: в районе Марьинки все чаще становиться известно о случаях коллективного отказа оккупантов от участия в войне

КИЕВ. 30 апреля. УНН. В городе Марьинка, что в Донецкой области, в подразделениях российских оккупационных войск участились случаи коллективного отказа от участия в боевых действиях, сообщили в Генштабе, передает УНН.

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"В районе Марьинки, в подразделениях российских оккупационных войск участились случаи коллективного отказа от участия в боевых действиях", - отметили в Генштабе ВСУ.

Дополнение

В Генштабе говорят, что основными факторами, которые на это влияют являются большие потери в живой силе, несвоевременное обеспечение оккупантов боеприпасами, отсутствие в достаточном количестве средств индивидуальной защиты и принуждение военнослужащих вс рф к ведению штурмовых действий без поддержки тяжелой техники и артиллерии.

Напомним

Ранее в Генштабе сообщали, что российские захватчики продолжают мародерствовать на временно оккупированных территориях Украины.

Источник: УНН
Теги: Россия, Генштаб, война
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