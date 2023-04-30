россия во время последних ударов по Украине использовала "свежие" ракеты - Игнат

КИЕВ. 30 апреля. УНН. У рф исчерпывается запас ракет, однако они еще могут и продолжают изготавливать определенные типы этого оружия. И те остатки, которые были найдены во время последней атаки, говорят о том, что это недавно изготовленные ракеты. Об этом в эфире общенационального телемарафона "Единые новости" рассказал представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает УНН.

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"Мы знаем, что немного осталось ракет у россиян, хотя они продолжают их производить. Те остатки, которые были найдены во время крайних ударов, говорят о том, что это свежие ракеты. Изготавливались они осенью, есть и зимние варианты запчастей. Враг продолжает их выпускать, но темпы производства не будут высокими. Это технологическое оружие, и быстро оно не делается. Но, к сожалению, изготавливают и дальше", — сказал Игнат.

Напомним

В Воздушных силах рассказали о тактике ночных ударов армии рф.