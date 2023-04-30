США эвакуирует около 300 граждан из Судана
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Соединенные Штаты Америки эвакуируют около 300 американских граждан из Судана. Эвакуация происходит при поддержке военных беспилотников, которые следят за перемещением автобусной колонны в Порт-Судан, сообщает Голос Америки, передает УНН.
Детали
Министерство обороны США сообщило, что развернуло средства разведки, наблюдения и рекогносцировки для поддержки воздушных и наземных маршрутов эвакуации.
"Мы перебрасываем военно-морские средства в регион для оказания любой необходимой поддержки на побережье. Наша цель была и остается - помочь как можно большему количеству граждан США покинуть страну как можно безопаснее", - заявили в Минобороны США.
Дополнение
Из Порт-Судана, американцы смогут переправиться через Красное море в саудовский портовый город Джидда.
Также чиновники из США работают с Саудовской Аравией, пытаясь выяснить, сможет ли один из военных кораблей королевства доставить в Джидду большее количество американцев.
Сейчас официально подтверждена гибель двух американцев во время боевых действий в Судане.
Напомним
Китай провел эвакуацию из Судана, было вывезено около 700 человек.