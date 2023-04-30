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В брянской области пожар и обрушение дома: губернатор заявил об обстреле поселка

В брянской области пожар и обрушение дома: губернатор заявил об обстреле поселка

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Губернатор брянской области россии александр богомаз заявил об обстреле поселка суземка. Там произошел пожар и частичное разрушение жилого дома, об этом он написал на своей странице в Telegram, передает УНН.

Детали

брянский губернатор сообщил об обстреле поселка суземка. По его информации, в результате попадания снаряда произошел пожар. Один дом полностью уничтожен, а еще два имеют частичное разрушение, один человек пострадал, два погибло.

Цитата

"ВСУ обстреляли поселок Суземка. Есть один пострадавший. В результате попадания снаряда произошел пожар и частичное разрушение одного жилого дома. На месте работают все оперативные службы", - написал он.

Источник: УНН
Теги: Россия
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