ЦНС: на оккупированных территориях Луганщины гуманитарный кризис, жителям не дают медикаменты
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Во временно оккупированных районах Луганщины обостряется гуманитарный кризис, потому что большинство медикаментов идут на нужды россиян. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления, передает УНН.
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"После перевода большинства больниц региона в формат работы военных госпиталей – гражданское население не может получить медицинские услуги.
В то же время люди столкнулись с серьезным дефицитом медикаментов, поскольку предпочтение в лечении предоставляется российским военным руководителем оккупационных органов", - отмечают в ЦНС.
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Также в Центре сопротивления добавили, что вместе с тем существенно выросли цены на продукты первой необходимости.
"Вместе с ростом цен – растет безработица", - говорится в сообщении.
Напомним
В Генштабе ВСУ сообщили, что российские оккупанты обустраивают военные госпитали на территориях городских больниц в Луганской области для оказания медицинской помощи своим раненым.