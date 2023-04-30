Пожары в Калифорнии продолжаются уже несколько недель

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Через пять недель после последнего сильного дождя и снега в Калифорнии, пожарные уже начали укрощать первый крупный лесной пожар, который в этом году был локализован в труднодоступных предгорьях на востоке от Лос-Анджелеса, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

По данным Лесной службы США, пожар выжег около 32 гектар кустарников и травы в Национальном лесу Сан-Бернардино.

Пожар не представлял непосредственной угрозы населенным пунктам, поскольку горела только местность в глубине леса, сообщила пресс-секретарь агентства Лин Силиет. Причины пожара в настоящее время выясняются.

Пожар был небольшим по сравнению с масштабными пожарами, которые стали более частыми и интенсивными за последние годы.

Тем не менее, это был первый пожар в сезоне 2023 года на площади 40 гектар. Этот факт может свидетельствовать о потенциальных экстремальных пожарах этим летом и осенью. Эксперты предупреждают, что обильные осадки этой зимой вызвали бурный рост травы и кустарников, которые к лету высохнут и будут гореть.

Однако избыток осадков также увеличил содержание влаги в кустарниках и деревьях, что сделало их более огнестойкими в краткосрочной перспективе и помогло предотвратить наступление пожароопасного сезона.

Синоптики говорят, что тенденция к потеплению ускорила весеннюю оттепель после череды тихоокеанских штормов, которые накрыли Калифорнию проливными дождями и горным снегом с конца декабря до конца марта.

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