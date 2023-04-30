Турция без предупреждения закрыла воздушное пространство для армянской авиакомпании

КИЕВ. 30 апреля. УНН. В субботу Турция без предупреждения закрыла свое воздушное пространство для армянской авиакомпании FlyOne Armenia. Об этом сообщает местное информационное агентство Armenpress со ссылкой на председателя правления перевозчика, передает УНН.

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"По непонятным для нас причинам и без каких-либо видимых оснований турецкие власти отменили ранее выданное авиакомпании FlyOne Armenia разрешение на выполнение рейсов в Европу через воздушное пространство Турции.

Турецкие власти отменили разрешение без предварительного уведомления, поставив нашу авиакомпанию и наших пассажиров в неловкую ситуацию", - сказал Арам Ананян, председатель правления FlyOne.

Дополнение

FlyOne Armenia, дочерняя компания молдавской авиакомпании FlyOne, которая начала свою деятельность в декабре 2021 года.

В феврале 2023 года Ананян отмечал, что перевозчик имеет пять самолетов Airbus и предлагает рейсы в 14 пунктов назначения в восьми странах Европы и Ближнего Востока.

Справка

Турция не имеет дипломатических или коммерческих связей с Арменией с 1990-х годов. Разногласия между двумя странами в основном касаются 1,5 миллиона человек, которые, по утверждению Армении, были убиты в 1915 году Османской империей (предшественницей современной Турции). Армения считает это геноцидом, а Турция отрицает эти обвинения.

Однако в феврале этого года граница между соседями была открыта впервые за 35 лет, чтобы позволить оказать помощь жертвам разрушительных землетрясений на юге Турции.