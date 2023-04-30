российские пропагандисты выдают видео из Умани "за обстрел Донбасса" – Центр противодействия дезинформации

КИЕВ. 30 апреля. УНН. российский пропагандист Владимир Соловьев в своем телеграм-канале выложил видеоматериал с пострадавшей женщиной из Умани с подписью, якобы это последствия "жестоких обстрелов Донбасса". В Центре противодействия дезинформации объяснили для чего оккупанты это сделали, передает УНН.

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"z-пропагандист соловьев в своем TG-канале добавил видео с пострадавшей женщиной из Умани с подписью, якобы это последствия "жестоких обстрелов Донбасса".

Видео было добавлено как кликбейтный анонс для рекламы другого роспропагандиста, который, по словам соловьева, "расскажет всю правду", - рассказали в Центре противодействия дезинформации.

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Также в этой видеозаписи намеренно обрезали моменты, где пострадавшая разговаривает на украинском языке, а также обвиняет рашистов в ракетном ударе по ее дому в Умани, отметили в Центре.

В ЦПИ объяснили, что подобные действия российских пропагандистов направлены "на дискредитацию ВСУ и сокрытие собственных преступлений".

"Таким образом враг с помощью эмоциональных видео пытается дискредитировать ВСУ и скрыть собственные преступления", - говорится в сообщении.

Напомним

Ранее в Центре противодействия дезинформации сообщали, что враг распространяет фейковую обложку британской еженедельной газеты The New European.