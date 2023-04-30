Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 40,35 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Посол Израиля объяснил, почему Нетаньяху сейчас не может приехать в Киев
Посол Израиля объяснил, почему Нетаньяху сейчас не может приехать в Киев
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Война
Архив
15210

российские пропагандисты выдают видео из Умани "за обстрел Донбасса" – Центр противодействия дезинформации

российские пропагандисты выдают видео из Умани "за обстрел Донбасса" – Центр противодействия дезинформации

КИЕВ. 30 апреля. УНН. российский пропагандист Владимир Соловьев в своем телеграм-канале выложил видеоматериал с пострадавшей женщиной из Умани с подписью, якобы это последствия "жестоких обстрелов Донбасса". В Центре противодействия дезинформации объяснили для чего оккупанты это сделали, передает УНН.

Цитата

"z-пропагандист соловьев в своем TG-канале добавил видео с пострадавшей женщиной из Умани с подписью, якобы это последствия "жестоких обстрелов Донбасса".

Видео было добавлено как кликбейтный анонс для рекламы другого роспропагандиста, который, по словам соловьева, "расскажет всю правду", - рассказали в Центре противодействия дезинформации.

Дополнение

Также в этой видеозаписи намеренно обрезали моменты, где пострадавшая разговаривает на украинском языке, а также обвиняет рашистов в ракетном ударе по ее дому в Умани, отметили в Центре.

В ЦПИ объяснили, что подобные действия российских пропагандистов направлены "на дискредитацию ВСУ и сокрытие собственных преступлений".

"Таким образом враг с помощью эмоциональных видео пытается дискредитировать ВСУ и скрыть собственные преступления", - говорится в сообщении.

Напомним

Ранее в Центре противодействия дезинформации сообщали, что враг распространяет фейковую обложку британской еженедельной газеты The New European.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, война
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.