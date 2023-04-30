Mastercard стремится расширить привязку к криптовалютам

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Платежная система Mastercard расширит свою программу, которая касается криптовалютных платежных карт, об этом заявил руководитель отдела криптовалют и блокчейна компании, пишет Reuters, передает УНН.



Детали

Платежная система Mastercard уже сотрудничает с криптовалютными биржами, включая Binance, Nexo и Gemini. Карты Binance позволяют пользователям совершать платежи в традиционных валютах за счет своих криптовалютных активов на бирже.

"У нас есть десятки партнеров по всему миру, которые предлагают программы криптовалютных карт, и их круг продолжает расширяться", - сказал Радж Дхамодхаран, руководитель отдела криптовалют и блокчейна Mastercard.

"Предоставление доступа к криптовалютам безопасным способом также является частью нашего предложения, и мы продолжаем это делать", - добавил он.

Дополнение

В настоящее время большинство банков стали настороженно относиться к клиентам с криптовалютными средствами после того, как в прошлом году обанкротился ряд крупных криптовалютных компаний, в том числе крупная биржа FTX.