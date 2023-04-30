В Узбекистане могут разрешить президенту продлить срок пребывания у власти

КИЕВ. 30 апреля. УНН. В воскресенье в Узбекистане будет проходить голосование за поправки в конституцию, которые обещают гражданам страны большую социальную защиту в обмен на аннулирование срока полномочий действующего президента Шавката Мирзиёева, что может позволить ему оставаться у власти до 2040 года, пишет Reuters, передает УНН.

Детали

65-летний Шавкат Мирзиёев получил признание в Узбекистане и за рубежом как либеральный реформатор, отказавшийся от изоляционистской политики предыдущего руководства.

И хотя западные партнеры Ташкента вряд ли одобрят попытку продлить президентские полномочия действующего президента, в Узбекистане мало чем рискуют, идя на такой шаг.

Хотя действующая и предложенная новая редакция конституции ограничивает количество президентских сроков подряд двумя, официальные лица заявляют, что в случае принятия предложенной конституции, количество сроков Мирзиёева будет аннулировано.

Реформа также увеличивает президентский срок до семи лет с пяти, что теоретически может позволить Мирзиёеву оставаться во главе страны до 2040 года.

В то же время, пакет поправок провозглашает Узбекистан "социальным государством" с повышенными социальными обязательствами и разрешает владение землей для несельскохозяйственных нужд. Он также отменяет смертную казнь и устанавливает большую правовую защиту для лиц.

Предварительные результаты голосования ожидаются в понедельник.