Премьер-министр Польши рассказал об усилении границы вблизи российской Калининградской области

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал о действиях, которые направлены на укрепление государственной границы с россией. Глава правительства посетил город Бартошицы, который расположен вблизи границы с Калининградской областью, сообщает Польское радио, передает УНН.

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"На всей пограничной полосе мы будем сооружать физические и электронные заградительные средства. Это так называемая периметрия. Также мы будем усиливать присутствие пограничной службы, всех других служб. Это уже сделано, но мы будем продолжать весь этот процесс", - сказал Моравецкий.

Детали

Также премьер-министр Польши добавил, что присутствие польского войска в приграничных районах восстанавливается. Это часть улучшения безопасности в этих регионах.

Напомним

В субботу власти Варшавы начали изымать в пользу государства здания средней школы при российском посольстве.