Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 40,35 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Посол Израиля объяснил, почему Нетаньяху сейчас не может приехать в Киев
Посол Израиля объяснил, почему Нетаньяху сейчас не может приехать в Киев
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Архив
21060

Премьер-министр Польши рассказал об усилении границы вблизи российской Калининградской области

Премьер-министр Польши рассказал об усилении границы вблизи российской Калининградской области

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал о действиях, которые направлены на укрепление государственной границы с россией. Глава правительства посетил город Бартошицы, который расположен вблизи границы с Калининградской областью, сообщает Польское радио, передает УНН.

Цитата

"На всей пограничной полосе мы будем сооружать физические и электронные заградительные средства. Это так называемая периметрия. Также мы будем усиливать присутствие пограничной службы, всех других служб. Это уже сделано, но мы будем продолжать весь этот процесс", - сказал Моравецкий.

Детали

Также премьер-министр Польши добавил, что присутствие польского войска в приграничных районах восстанавливается. Это часть улучшения безопасности в этих регионах.

Напомним

В субботу власти Варшавы начали изымать в пользу государства здания средней школы при российском посольстве.

Источник: УНН
Теги: граница, Россия, Польша
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.