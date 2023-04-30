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пригожин продолжает пытаться убедить кремель перейти к обороне - ISW

пригожин продолжает пытаться убедить кремель перейти к обороне - ISW

евгений пригожин

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Основатель ЧВК "вагнер" евгений пригожин продолжает свои попытки убедить кремль перейти к обороне на востоке Украины, об этом сообщили в Институте изучения войны, передает УНН.

Детали

пригожин продолжает свои попытки убедить кремль перейти к обороне на востоке Украины, анализирует его заявления ISW.

В интервью военному блогеру Семену Пегову основатель ЧВК "вагнер" выдвинул версию о том, что украинское контрнаступление может начаться до 15 мая. "До 15-го наступление будет просто вот 100%", - спрогнозировал он.

Российские военные, по мнению пригожина, не спешат готовиться к отражению атаки, пишут эксперты ISW. Угроза пригожина уйти из Бахмута, по их мнению, может свидетельствовать о том, что он считает уязвимыми российские позиции в Бахмуте.

Напомним

пригожин пригрозил вывести силы "вагнера" из Бахмута, если рф не предоставит им больше боеприпасов.

Источник: УНН
Теги: Россия, война
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