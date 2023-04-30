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Кому стоит прихватить сегодня зонт, а где ждать заморозков: прогноз погоды на 30 апреля

Кому стоит прихватить сегодня зонт, а где ждать заморозков: прогноз погоды на 30 апреля

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Сегодня на значительной территории Украины будет дождливо, температура воздуха днем местами будет достигать 16 градусов тепла. В некоторых регионах будут заморозки. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.

Детали

В южных, восточных, большинстве центральных областей ночью умеренные (в Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях ночью местами значительные), днем небольшие дожди, температура ночью 5-10° тепла, днем 10-15°.

На остальной территории без осадков, лишь днем на Закарпатье и в Карпатах местами небольшой дождь, температура ночью 1-6° тепла, в западных областях на поверхности почвы, в северных, Винницкой и Хмельницкой областях в воздухе заморозки 0-5°, температура днем 11-16° тепла.

Ветер северо-восточный, в западных областях северо-западный, 7-12 м/с, в юго-восточной части местами порывы 15-20 м/с.
На высокогорье Карпат ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, температура ночью 0-5° мороза, днем 3-8° тепла.

Погода в столичном регионе

Без осадков. По области ночью заморозки 0-5°, температура днем 11-16° тепла, в Киеве ночью заморозки 0-2°, температура днем 13-15° тепла. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Источник: УНН
Теги: погода
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