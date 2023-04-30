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Авиация ВСУ нанесла 3 удара по районам сосредоточения россиян - Генштаб

Авиация ВСУ нанесла 3 удара по районам сосредоточения россиян - Генштаб

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Украинская авиация за сутки нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Цитата

"Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава. Также наши воины сбили два вражеских БпЛА типа “Shahed”, один разведывательный “Орлан-10” и еще один БпЛА неустановленного типа", - говорится в сообщении.

Дополнение

Также по информации Генштаба, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили район сосредоточения живой силы противника, два склада горюче-смазочных материалов, два средства противовоздушной обороны, одно артиллерийское подразделение и еще одну важную цель противника.

Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 190 040 человек, 3697 танков и сотен единиц военной техники.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, война
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