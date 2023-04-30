Есть готовые пилоты, которые могут начинать тренироваться на F-16, нужно политическое решение - Игнат

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Спикер Командования Воздушных Сил Украины Юрий Игнат отметил, что для начала тренировок украинских военных на истребителях F-16 нужно политическое решение, чтобы Воздушные силы начали процесс подготовки. Об этом он сообщил в эфире общенационального телемарафона "Единые новости", передает УНН.

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"Мы планируем перевести всех пилотов. Нам нужно обучить всех. Но определены командующим Воздушных Сил пилоты, которые уже имеют определенный уровень английского языка, боевой опыт, и это молодые пилоты. Они готовы уже хоть завтра воевать. Здесь нужно политическое решение, чтобы мы начали процесс подготовки и наземного персонала, это офицеры боевого управления, военные инженеры. Несколько десятков пилотов готовы уже воевать”, - сказал Игнат.

Напомним

Ранее Юрий Игнат сообщал, что россия во время последних ударов по Украине использовала недавно изготовленные ракеты.