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Есть готовые пилоты, которые могут начинать тренироваться на F-16, нужно политическое решение - Игнат

Есть готовые пилоты, которые могут начинать тренироваться на F-16, нужно политическое решение - Игнат

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Спикер Командования Воздушных Сил Украины Юрий Игнат отметил, что для начала тренировок украинских военных на истребителях F-16 нужно политическое решение, чтобы Воздушные силы начали процесс подготовки. Об этом он сообщил в эфире общенационального телемарафона "Единые новости", передает УНН.

Цитата

"Мы планируем перевести всех пилотов. Нам нужно обучить всех. Но определены командующим Воздушных Сил пилоты, которые уже имеют определенный уровень английского языка, боевой опыт, и это молодые пилоты. Они готовы уже хоть завтра воевать. Здесь нужно политическое решение, чтобы мы начали процесс подготовки и наземного персонала, это офицеры боевого управления, военные инженеры. Несколько десятков пилотов готовы уже воевать”, - сказал Игнат.

Напомним

Ранее Юрий Игнат сообщал, что россия во время последних ударов по Украине использовала недавно изготовленные ракеты.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, ВСУ, война
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