Байден раскритиковал СМИ за "ложь, сказанную ради прибыли и власти"

КИЕВ. 30 апреля. УНН. В эту субботу президент США Джо Байден раскритиковал СМИ, которые, по его словам, используют "ложь, сказанную ради прибыли и власти", чтобы разжечь ненависть в Соединенных Штатах Америки, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Выступая на ежегодной встрече Ассоциации корреспондентов Белого дома, Байден говорил о "правде, погребенной под ложью", очевидно, имея в виду ложные теории заговора, согласно которым его победа на выборах 2020 года была результатом массовых фальсификаций результатов голосования.

"Ложь, сказанная ради прибыли и власти. Ложь о заговоре и злонамеренности, повторяющаяся снова и снова, призвана породить цикл гнева, ненависти и даже насилия", - сказал Байден.

Этот цикл, добавил Байден, поощряет местные юрисдикции запрещать книги, а "верховенство права и наши права и свободы отбирать".

После сказанного Байден в то же время пошутил, мол, если он назовет издание Fox News "честным, справедливым и правдивым", то на него могут подать в суд за клевету.

Дополнение

В этом месяце Fox Corp удовлетворила иск Dominion Voting Systems о клевете на сумму 787,5 миллионов долларов по делу, которое касалось ложных утверждений Fox о том, что президентские выборы 2020 года были сфальсифицированы в пользу Байдена.

Байден также пошутил в сторону 45-го президента США Дональда Трампа, заявив, что комик Рой Вудс, который также был приглашенным спикером на вечер, предложил ему 10 долларов за то, чтобы его речь была короче.

"Это подмена - президенту предлагают деньги за молчание", - сказал Байден, смеясь.