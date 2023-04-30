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Днепропетровщина: оккупанты обстреляли Никополь, повреждены 7 частных домов

Днепропетровщина: оккупанты обстреляли Никополь, повреждены 7 частных домов

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Этой ночью российские захватчики обстреляли город Никополь, что на Днепропетровщине, повреждено 7 частных домов, столько же хозяйственных построек. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак на своей странице в Telegram, передает УНН.

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"Этой ночью огонь вражеской артиллерии накрыл Никополь. Люди не пострадали. Но в городе повреждены 7 частных домов, столько же хозяйственных построек, теплица, микроавтобус и легковой автомобиль. А еще линия электропередач", - сообщил Лысак.

Дополнение

Также по информации главы Днепропетровской ОГА, в других районах области обошлось без обстрелов.

Напомним

В течение прошлого дня российские захватчики совершили 17 обстрелов приграничных громад Сумской области, было зафиксировано более 170 взрывов.

Источник: УНН
Теги: Днепр и Днепропетровская область, война, обстрелы
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